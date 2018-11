Alone Lunare osservato da Positano. La foto di Fabio Fusco che stupisce

Positano, Costiera amalfitana. La foto di Fabio Fusco che stupisce questa sera . Alone Lunare osservato da Positano adesso 22/11/2018.

Un alone di 22° è un tipo particolare di alone (fenomeno ottico) che forma un cerchio di 22° attorno al Sole o, più raramente, attorno alla Luna.

Si forma quando la luce solare è rifratta da milioni di cristalli di ghiaccio esagonali sospesi nell’atmosfera e orientati in tutte le direzioni. Il raggio corrisponde all’incirca alle dimensioni di una mano aperta alla distanza del braccio teso.

https://it.wikipedia.org/wiki/Alone_di_22%C2%B0