Alcune informazioni utili sulla fertilità della Dottoressa Lucia Maresca

IL SOGNO DI DIVENTARE MAMMA

NON ARRENDERSI MAI. PERCHè I SOGNI NELLA VITA SONO TUTTO…

Il desiderio di un figlio cresce e cambia durante l’arco della vita, le scelte di maternità sono spesso vincolate a decisioni che riguardano l’inserimento professionale della donna nel mondo del lavoro. Con l’aumentare degli anni della donna si verifica una riduzione progressiva della sua fertilità, per queste ragioni l’ultimo approdo per avere un bambino spesso rimane la procreazione assistita.

Pertanto le donne che intendano avere un bambino pur rientrando nella fascia d’età in cui la curva di fertilità appare decrescente, possono scegliere di sottoporsi a procedure di fecondazione eterologa.

CHE COS’è LA FECONDAZIONE ETEROLOGA?

E’ il processo attraverso il quale una donna ricorre agli ovociti di una donatrice (eterologa femminile) e l’uomo alla donazione del liquido seminale di un donatore (eterologa maschile) per realizzare il desiderio di diventare genitori.

ETEROLOGA FEMMINILE

È indicata in donne con funzione ovarica ridotta o che non producono ovociti, con funzione ovarica conservata che però non possono usare i propri ovociti: per anomalie genetiche cromosomiche o malattie trasmissibili ai figli, fallimenti ripetuti di FIV “fecondazione in vitro” e fecondazione con ICSI “iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo” , bassa risposta alla stimolazione ovarica, pessima qualità ovocitaria, fallimenti ripetuti di impianto, ovaie inaccessibili, età superiore a 40 anni con ciclo normale e aborti ripetuti.

Gli ovociti della donatrice vengono fecondati con gli spermatozoi della coppia ricevente per dar vita ad embrioni, che successivamente vengono trasferiti nell’utero della donna ricevente.

ETEROLOGA MASCHILE

Prevede l’utilizzo di spermatozoi donati (SD) per fecondare gli ovociti della donna e una volta formati gli embrioni trasferirli nell’utero della donna.

Alla donazione di seme si può accedere in due situazioni differenti: donne senza partner maschile e donne con partner maschile in cui, per qualsiasi motivo, lo sperma del

partner non sia utilizzabile.

FECONDAZIONE ETEROLOGA IN SPAGNA ALL’HC FERTILITY DI MARBELLA (MALAGA)

Nonostante in Italia la fecondazione eterologa sia consentita da alcuni anni, sono migliaia le coppie italiane che ogni anno preferiscono scegliere l’eccellenza dei centri spagnoli, come l’esclusivo centro di fecondazione assistita HC FERTILITY MARBELLA, preferendo una fecondazione eterologa a fresco che comporta maggiori percentuali di successo a quella con ovociti congelati provenienti dall’estero proposta in Italia per la mancanza di donatrici.

Per i trattamenti eterologhi la legge spagnola esige che la donazione di ovociti o del seme sia un gesto anonimo, volontario e altruistico, e garantisce quindi l’anonimato dei donatori e donatrici.

CENTRO HC FERTILITY MARBELLA (MALAGA)

Formato da un gruppo di eccellenti professionisti, effettua un ampio ventaglio di trattamenti, dotato delle più moderne tecnologie, metodi avanzati e tecniche che hanno permesso di ottenere percentuali di successo elevate con donne di tutte le età.

Il centro fornisce anche un ambiente confortevole, moderno e privo di stress, per aiutare i pazienti a sentirsi più rilassati possibili, situato a 200 metri dal mare della Costa del Sol.

LA DONATRICE Più ADATTA

Devono essere donne giovani tra i 18-32 anni con un buon stato fisico e psicologico.

Vengono scelte con lo stesso fattore Rh,gruppo sanguigno, colore degli occhi, altezza, peso, colore dei

capelli della futura ricevente di ovociti.

IL DONATORE Più ADATTO

I donatori sono uomini giovani che si sottopongono a rigidi controlli medici e psicologici.

Sono sottoposti ad accurate procedure di selezione per eliminare sia la posssibilità di gravi alterazioni

genetiche trasmissibili alla prole, sia alla presenza di malformazioni e di malattie sessualmente trasmissibili,

per garantire la sicurezza del seme.

Dott.ssa Lucia Maresca

Biologa della Riproduzione

e-mail: lmaresca@hcfertilita.com

cell: +39 371 34 17 108