Alberto Angela atteso alla Villa Romana di Positano , fra le più importanti scoperte d’ Italia degli ultimi anni. Ieri ad Amalfi Riflettori accesi su Amalfi e le sue meraviglie. Sono quelli della trasmissione tv di Alberto Angela che accompagna i telespettatori di Rai Uno in un suo nuovo viaggio. E questa volta alla scoperta delle «Meraviglie» italiane, quelle che ci rendono una vera e propria “penisola dei tesori”. Quattro puntate, o forse più, con una serie di tappe di un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità che verranno messe in onda nel 2019. Alberto Angela , cittadino onorario di Pompei, riscuote sempre più successo ovunque vada, a Sorrento qualche mese fa , ora in Costiera amalfitana, in televisione col programma sull’ Olocausto, è nota la sua curiosità e di fronte alla più importante scoperta archeologica degli ultimi anni non solo in Campania potrebbe arrivare da un momento all’altro. Al MAR sono pronti ad aspettarlo, compatibilmente con i suoi impegni televisivi. Ricordiamo che la Villa Romana è aperta anche d ‘inverno fino alle 16.