ALBERO / ALBERI

SORRENTO . ALBERO , SOSTANTIVO MASCHILE SINGOLARE : DICESI DI NATALE, MANUFATTO DI SAGOMA PIRAMIDALE , DI ORIGINE ESCLUSIVAMENTE ARTIFICIALE . TRATTASI DI SPECIE NON STANZIALE. SI ERGE UNA VOLTA ALL’ANNO , MEDIANTE SPECIALE INTERVENTO UMANO. CELEBERRIMO QUELLO CHE SI AMMIRA AL CENTRO DELLA PIAZZA PRINCIPALE CHE PRENDE IL NOME DI UN GRANDE POETA DEL PASSATO, IN NOTA LOCALITA’ DI MARE.

CARATTERISTICO PER ILLUMINARSI D’INVERNO , NON DI LUCE NATURALE SOLARE, MA ELETTRICA E MULTICOLORE. CONSIDERATO UNA PRIORITA’ ASSOLUTA ED APPREZZATO PER LA SUA SICUREZZA ED INNOCUITA’, VIENE PERTANTO PROTETTO RISPETTATO DALLA POPOLAZIONE.

ALBERI , SOSTANTIVO MASCHILE PLURALE : ARBUSTI DI NATURA ORGANICA, DI SAGOMA E DIMENSIONI VARIABILI E DI CARATTERE STANZIALE. ALCUNI ESEMPLARI POSSONO VIVERE OLTRE UN SECOLO. SI ERGONO SU AREE COLLINARI E MOLTUOSE, MA ANCHE, ALQUANTO ISOLATI, IN ZONE URBANE, SOPRAVVISSUTI A CEMENTIFICAZIONE. QUESTI ULTIMI ESEMPLARI COSTITUISCONO FONTE PRIMARIA DI OSSIGENO, NONCHE’ DI BELLEZZA AGLI OCCHI DI UMANI DOTATI DI NON COMUNE SENSIBILITA’. TUTTAVIA NON SONO GENERALMENTE OGGETTO DI PROTEZIONE E SALVAGUARDIA IN QUANTO DIVENUTI FONTE DI MALATTIE MENTALI , QUALI LA DENDROFOBIA, E OSTACOLO AD ATTIVITA’ LUCRATIVE E PREDATORIE DA PARTE DELLA SOTTOSPECIE UMANA PIU’ BARBARA ATTUALMENTE IN CRESCITA.