Agropoli. Costruttore e titolare di un’azienda edile precipita da un’impalcatura e muore

Agropoli. Ancora un incidente sul lavoro. Questa mattina Alessio Merola, 60 anni, costruttore e titolare di un’azienda edile, mentre stava lavorando su un’impalcatura in un cantiere in Via Pasquale Voso, una traversa di via Risorgimento, è improvvisamente scivolato precipitando nel vuoto da un’altezza di 20 metri e finendo su un camion. Gli operai presenti sul posto sono immediatamente accorsi ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 ed i carabinieri della compagnia di Agropoli per gli accertamenti del caso.