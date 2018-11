Agerola. Sabato 17 novembre la Misericordia festeggia i suoi primi 25 anni, saranno installate quattro postazioni Dea

Per la Misericordia di Agerola sabato 17 novembre sarà una data molto importante perché compirà 25 anni. In tale occasione sono previsti festeggiamento e la vestizione di nuovi confratelli e consorelle. La giornata inizierà alle 8.30 con l’accoglienza presso il Centro polifunzionale Mons. Andrea Gallo ed alle 9.00 ci sarà la partenza dei partecipanti a “Le Misericordie sul Sentiero degli dei”. Inoltre, è prevista l’installazione di quattro postazioni di Dea, cioè di defibrillatori esterni automatici. Le installazioni avverranno alle ore 10.00 in Piazza XXIV Maggio a Campora, alle ore 10.30 in Piazza Unità d’Italia a Pianillo, alle ore 11.00 in Piazza Paolo Capasso a Bomerano ed alle ore 11.30 in Piazza G. Avitabile a S. Lazzaro. Alle 13.30 il pranzo sociale e alle 14.00 il giro delle ambulanze per il paese. Alle 17.00 è previsto l’arrivo delle reliquie di Santa Trofimena in località Lama Magna (San Lazzaro), che raggiungeranno in processione la chiesa della Santissima Annunziata dove sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Soricelli.

La Misericordia di Agerola nasce nel 1993 grazie a pochi volontari muniti di una piccola ambulanza ed oggi conta più di 150 iscritti disponibili h24. Oltre ai vari servizi sociali (accompagnamento dializzati, centri di recupero e riabilitazione, taxi sanitario per le varie visite mediche, assistenza agli anziani) dispone di servizio 118, Protezione civile, Pubblica assistenza e Formazione per esecutori blsd. La Misericordia di Agerola dispone inoltre, ad oggi, un parco mezzi composto da un ambulanza medicalizzata per il 118, due ambulanze per i trasposti sanitari, due auto mediche, un ambulatorio mobile, un camper trasfusioni, un fuoristrada, uno spargisale ed una pala meccanica per le emergenze di protezione civile.