Agerola, la minoranza insorge sulla commissione paesaggio: nomine senza controllo

Agerola. La minoranza insorge sulle nomine della commissione per il paesaggio, reclamando la mancata rappresentatività di tutti i cittadini agerolesi in queste elezioni. Questo è quanto si esprime in un manifesto, affisso alle prime luci dell’alba sulle bacheche del paese dei Monti Lattari. L’esposto è firmato dai capogruppo Giancarlo Panariello, Lucia Naclerio, Matteo Florio e Rosario Apuzzo.

“Da sempre tutti i consigli comunali – si legge sul manifesto – hanno proceduto ad eleggere la commissione comunale per il paesaggio assicurando la rappresentanza di tutti gli agerolesi, maggioranza e minoranza, democraticamente, secondo le normative vigenti. Nel consiglio comunale per l’elezione dei 5 membri della suddetta commissione, nella riunione dei capigruppo, la minoranza ha proposto di proseguire a rappresentare democraticamente l’intera cittadinanza come di consuetudine.”

La minoranza infatti rivela che il sindaco Luca Mascolo, non sarebbe venuto incontro alle richieste del gruppo di minoranza, affermando “Io ho i numeri per nominarli tutti; potrei concedervene uno; però voglio sapere chi è…; non deve essere assolutamente…; ve ne do uno io…, così sarà il vostro”. Il gruppo consiliare di opposizione giudica tale comportamento “prepotente, antidemocratico e offensivo per tutta la cittadinanza” e proficuo perché “nominando tutti e 5 i membri della commissione, hanno campo liberissimo, senza nessun controllo.”