Agerola, insetti sui bus: il sindaco Mascolo sollecita la SITA ad eliminare i disagi

Agerola. Dopo l’appello delle mamme giunto al nostro giornale, finalmente qualcosa si muove riguardo al problema degli insetti sui bus delle linee SITA. Il sindaco Luca Mascolo, attraverso un post su Facebook, da comunicazione di aver contattato l’azienda per il trasporto pubblico.

“Ricorderete sicuramente la preoccupazione delle mamme per la presenza di insetti striscianti all’interno dei bus di trasporto dei nostri giovani studenti verso gli istituti scolastici di Gragnano, Amalfi e Castellammare. – scrive Mascolo – A quella preoccupazione seguì la richiesta scritta da parte di molte mamme che, con documentazione scritta e fotografica, mi segnalavano il disagio, chiedendomi un intervento a tutela della salute degli studenti e di tutti i pendolari, che quotidianamente utilizzano i bus quale mezzo di trasporto per recarsi a scuola e a lavoro.

Mi sono attivato immediatamente, chiedendo ai vertici della Sita Sud ogni azione necessaria alla risoluzione del problema. Come risposta ho ricevuto attenzione e preoccupazione da parte della stessa Sita e l’impegno serio ad “attivare i dovuti interventi per eliminare i disagi lamentati”.” Il sindaco poi esorta i propri cittadini ad informarlo sui social della situazione sugli autobus SITA, che da Agerola sono diretti verso la Costiera Amalfitana e i comuni limitrofi: “Chiedo a voi di tenermi informato, in modo da monitorare insieme lo stato delle cose. Commentate qui…”

Le segnalazioni

Le madri agerolesi a distanza di nove mesi, dopo una la lettera anonima di febbraio che segnalava le cattive condizioni igieniche sugli autobus SITA, circa una settimana fa ci hanno contattato mostrando con apposita documentazione fotografica, le condizioni dei mezzi pubblici adoperati dai loro figli per raggiungere le vicine sedi scolastiche. A detta delle madri, il problema si verificava con maggiore incidenza sulle linee da e per Amalfi, con blatte sui bus.