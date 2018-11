Agerola, gang dei furti d’auto: il processo verrà spostato a Pistoia

Sarà spostato a Pistoia il processo che vede coinvolti, tra gli altri, anche tre italiani e che ruota attorno a un traffico di auto rubate ad Agerola e rivendute in Spagna. Stando a quanto riferito dai colleghi di Metropolis, infatti, il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l’eccezione sollevata dagli avvocati difensori dei tre imputati, ovvero che i reati contestati sarebbero avvenuti in Toscana, a Pistoia appunto, e quindi la competenza spetta al Tribunale toscano. Eccezione accolta.

L’operazione, ricordiamo, si concretizzò lo scorso 28 giugno, quando vennero arrestate contemporaneamente in Spagna e in Italia quindici persone, in ossequio all’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Torre Annunziata e da parte dei magistrati di Valencia. Tra i reati figuravano, quindi, associazione a delinquere, aggravato dalla collaborazione internazionale di una gang spagnola. Tutti avevano precedenti.