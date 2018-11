Agerola, caso insetti sui bus: la SITA comunica che è al lavoro per eliminare i disagi

Agerola. Il caso degli insetti sui bus SITA sembra aver preso la giusta piega. Dopo il post su Facebook del sindaco Luca Mascolo, arriva anche la risposta ufficiale dell’azienda di trasporto pubblico (inviata il 27 novembre). La segnalazione degli “insetti striscianti” sugli autobus, fatta telefonicamente dal primo cittadino lo scorso 26 novembre, ha ottenuto esito positivo da parte della direzione regionale della SITA Sud: il dottor Simone Spinosa ha assicurato nei giorni scorsi che sono state già messe in campo le misure, per eliminare disagi lamentati, in precedenza segnalati a Positanonews.