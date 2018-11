Addio social della Isoardi a Salvini su Instagram, che ne pensate? La relazione sembra sia finita da tempo, ma l’epilogo è diventato pubblico e ormai noto a tutti solo oggi, via social, cioè il modo più congeniale ai due protagonisti di questa storia d’amore ormai decaduta. La conduttrice Elisa Isoardi e il vicepremier Matteo Salvini non stanno più insieme. Non c’è stato alcun annuncio ufficiale, ma solo due post: uno di Elisa stamani e l’altro, in serata, del ministro dell’Interno in visita ufficiale in Ghana. In mezzo, migliaia di commenti di utenti scatenati. Alle 9.45 la conduttrice della “Prova del cuoco” pubblica su Instagram una foto molto intima e personale. Ci sono lei, coperta da un accappatoio, sdraiata accanto al ministro a dorso nudo, addormentato. Uno scatto romantico, che scatena il tam tam della rete e porta al volo l’hastag #Isoardi tra i top trend. La foto è corredata dai versi del poeta e cantautore Gio Evan: sono proprio quei versi a far intuire che la liaison tra i due è arrivata al capolinea. “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”, scrive la conduttrice.

In realtà, fino a tarda sera, il dubbio interpretativo del post è rimasto. Già in un’altra occasione, infatti, un post della Isoardi aveva scatenato i social sull’ipotesi di un addio a Salvini: era stata pubblicata una foto con il volto serio e segnato accompagnato dal testo della preghiera dedicata a Maria che scioglie i nodi. Erano fioccati messaggi di incoraggiamento e critiche ma i due non si erano assolutamente lasciati. A chiarire come stanno davvero le cose, 12 ore dopo, pur senza mai citare la sua compagna, è lo stesso Salvini. In un post pubblicato stavolta su Facebook, dal Ghana, dove è in visita ufficiale, il ministro scrive: “Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall’Italia mi squilla per altro…”. Pubblicando una sua foto sorridente, con le braccia allargata su uno sfondo bucolico, il vicepremier ammette di fatto la fine della relazione, dovuta – par di capire – non alla sua volontà. “Per educazione, carattere e rispetto – scrive – non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita. Vi voglio bene Amici”.

E voi che ne pensate?