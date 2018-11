“La terra è piatta!” Con questo grido tutti ad Agerola in Costiera amalfitana, hanno scelto la Campania, nel paese fra la provincia di Salerno e Napoli, per lanciare il loro credo e nella serata di ieri è andato in onda a Le Iene, il famoso programma di Mediaset, un servizio che ha come protagonista Agerola ed il convegno dei Terrapiattisti, persone che credono fermamente che la Terra sia piatta.

Nel servizio, realizzato da Gaston Zama, le telecamere del programma sono finite ad Agerola dove la scorsa estate si è svolto il terzo convegno internazionale sulla Terra Piatta. Fra i relatori al convegno erano presenti Albino Galuppini, autore del libro “Quaderni dalla terra piatta”, Massimiliano Duma, Dino Tinelli e Pamela Carminati, meglio nota nel web con l’alias Pam Morrigan. Sono intervenuti anche Roberto Avitabile, Calogero Greco dalla Germania e Santos Bonacci dall’Australia.

I temi trattati dai terrapiattisti vertono sulle incongruenze e contraddizioni presenti nel modello eliocentrico. Per i terrapiattisti gli antichi testi, fra cui le Scritture Sacre, descrivono il mondo in cui viviamo come un piano stazionario al netto delle fattezze orografiche e telluriche. Fin dal suo inizio, l’era di internet ha significato “complottismo”. La più recente evoluzione del fenomeno ha preso di mira uno dei dogmi scientifici più indiscussi ovvero la sfericità terrestre.

Il servizio andato in onda ieri sera è iniziato un uomo che si fa chiamare Mister X parla da dietro una maschera perché ha paura delle conseguenze di quello che ci rivela: “Tutti noi siamo stati ingannati fin dal primo giorno, tutti devono sapere che il nostro pianeta Terra non è una sfera, non è tonda: è piatta”.

E difatti nel congresso sulla terrapiatta si discute di quanto siano false tutte le nostre certezze, dalla storia alle Sacre Scritture. La Nasa, ad esempio, modificherebbe tutte le immagini ed i video provenienti dallo spazio mentre i dinosauri non sarebbero mai esistiti ma al loro posto ci sarebbero stati dei giganti che hanno costruito anche strutture come i megalitici ma anche i Duomi e le Cattedrali dalle grandi porte.

La Terra sarebbe quindi piatta e circondata da 400 Km di ghiaccio e presidiata da un esercito, un po’ come La Barriera ne Il Trono di Spade

Per quanto possa sembrare strano, dunque,c’è chi mette in dubbio la forma della Terra. A 500 anni di distanza dalla rivoluzione copernicana qualcuno, infatti, pone ancora in questione il sistema eliocentrico.

Ad Agerola cuore dei Monti Lattari che si affaccia sulla Costa d Amalfi e Castellammare di Stabia almeno non si parla più del furto del rame al cimitero, diventa così la capitale della Terra Piatta