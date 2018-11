Abbazia Cava de’ Tirreni patrimonio Unesco: in campo anche la Regione Campania

CAVA DE’ TIRRENI – Pieno sostegno dalla giunta regionale della Campania, presieduta da Vincenzo De Luca , alla candidatura dell’Abbazia benedettina di Cava de’ Tirreni a patrimonio dell’Unesco. L’ok è arrivato nel corso dell’ultimo consiglio regionale, venerdì scorso, alla luce delle sollecitazioni mosse dal consigliere pentastellato Michele Cammarano che alla Regione ha chiesto maggior impegno per far pressione sul ministero e sollecitare la candidatura dell’abbazia cavese. «Vedersi riconoscere il titolo di bene patrimonio dell’umanità – aveva detto Cammarano – significa non solo maggiori risorse e visibilità, ma soprattutto maggiori performance turistiche del nostro territorio». A rispondere al consigliere grillino nel corso del question time in Regione è stato l’assessore con delega alle attività produttive e alla ricerca scientifica Antonio Marchiello il quale, di fatto, ha confermato il pieno sostegno della Giunta De Luca alla candidatura dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni e anche del Santuario di Montevergine a patrimonio Unesco.

Giuseppe Ferrara LA CITTA