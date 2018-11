Per 8 mesi non si è separata mai dal suo bimbo: «Ho sofferto di una grave forma di depressione post partum»

Dopo la nascita del suo bambino per mesi non è riuscita a separarsi da lui nemmeno per un minuto. Non si trattava solo di affetto o di amore materno ma Deianna Mawad, di Sydney, Australia, ha sofferto di una grave forma di depressione post partum arrivando a non voler lasciare il suo bambino a nessuno, nemmeno quando doveva lavarsi o anche mentre dormiva.



Questo periodo buio è durato fino a 8 mesi: «Ero costantemente preoccupata anche solo del fatto di metterlo giù, temevo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto», ha raccontando al Mirrorspiegando di aver tanto desiderato avere un figlio: «Ma forse proprio perché lo avevamo atteso per così tanto tempo, che quando abbiamo provato a metterlo giù, non è successo: ed è stato allora che sono iniziate le preoccupazioni». La donna ha spiegato di essersi subito rivolta a un medico, ma crede di aver avuto un supporto inadeguato.

Poi ha decido di parlare dei suo problemi con un’altra mamma ed è stata ricoverata in un ospedale dove curano in modo specifico questo tipo di disturbi: «Solo così imparato a restar lontana dal mio bambino e anche a prendermi cura di me stessa».

di Alessia Strinati LEGGO.IT