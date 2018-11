60 anni di “Viva le Donne”. Da Vincenzo a Positano dal 1958 , il ristorante della simpatia . “Viva le donne”, così molti turisti conoscono questo ristorante di Via Pasitea, perchè è l’esclamazione gioiosa che fa sempre Giosuè Porpora in questo ristorante che il padre Vincenzo ha trasformatoda negozio di alimentari in trattoria e poi ristorante.

Il locale è ben arredato e curato, un angolo bar in una suggestiva grotta, con i particolari ben definiti dal tovagliamento alla stessa divisa dei camerieri che porta ben stampata la data 1958.

Dai piatti semplici della cucina mediterranea alla cucina gourmet, sempre legata al territorio, che sta portando avanti con maestria il figlio Vincenzo, come il nonno. Enzo è stato alla scuola del Gambero Rosso a Roma e si vede, abbina il dna della famiglia, la storia, il territorio e l’innovazione.

Insomma la Storia continua e tanti auguri per questi primi sessanta anni da Positanonews