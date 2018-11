21/11/18 Nando Iannuzzi scrive dell’artista Giovanna Ferrara.

Riceviamo e pubblichiamo

GIOVANNA FERRARA:

è il nome di una giovane cantautrice del Giuglianese che sta facendo tanto parlare di se.

E’ mia grande soddisfazione comunicare al pubblico l’evoluzione di questa brava artista, che passa dalla passione alla professione.

Giovanna era una bambina che ebbi il piacere di ascoltare ad un festival per ragazzi,dove io,Nando Iannuzzi,fui presidente di giuria. La piccola Giovanna si classificò al 1° posto.

Non avevo mai visto prima ne ascoltato questa ragazza, mi colpì il suo modo dolce di cantare ed il modo di esporsi.

Lei aveva solo 9 anni ed esultò sul finale del festival,dove fu felice anche perchè l’indomani avrebbe ricevuto la sua prima comunione;era il 25 maggio del 2002.

Partecipò nel 2008 al programma in Rai “Ti lascio una canzone” e ne fu vincitrice in gruppo con una canzone di Lucio Battisti:Il mio canto libero.

Successivamente ebbi il piacere di presentarla ad un festival in una serata dedicata a Sergio Bruni,dove ne uscì vincitrice, questo nel 2012.

Giovanna continua il suo percorso e nel 2017 partecipa ad “Avanti un altro” con Paolo Bonolis.

Fa parte ufficialmente del coro giovanile del teatro San Carlo di Napoli come mezzo soprano e del coro Città di Napoli con il quale partecipa a un concerto fisso già da un anno; detto concerto si tiene presso la chiesa di San Potito in Napoli con il titolo:”That’s Napoli live show.

Vince il concorso “Libere voci Festival diretto e organizzato da Francesco Mennillo,e nella edizione del 2018 si classifica al 2° posto,vincendo il premio “Libere Interpretazioni”.

LA NOVITA’: Giovanna oggi è, autrice e compositrice di un brano a cui ha dato titolo: “Mai abbastanza”,un brano che in pochi giorni ha preso il volo nel mondo della canzone italiana.

Presto la vedremo con Renzo Arbore in Rai.

A Giovanna Ferrara, venticinquenne,che tra l’altro è anche laureanda in giurisprudenza,gli auguri di una lunga carriera e successi anche dalla nostra redazione.

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews