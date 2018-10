Wine trail Costa d’ Amalfi spettacolare vittoria di Fabio Fusco fra le intemperie, intervento della Misericordia di Agerola . Una domenica questa del 28 ottobre problematica per le gare per le condizioni meteo in Costiera amalfitana, ma si sono rivelate le condizioni ideali per uno tosto come Fabio

Stamattina WineTrail con partenza e arrivo dal Giardino delle Pellerina – Furore(Sa).

30 km 1700 D+ con il crono 03:34 tra nebbia, vento forte e acqua.

Bella vittoria, tirata 🏃‍♂️ ,dominata e sempre in testa alla gara sin dall’inizio, condivisa con il Caro compagno di viaggio e Grande Amico Peppe Gentile Due le gare del Wine Trail Positano Amalfi, una gara di 30km con dislivello D+ 1660 metri e una di 20km con dislivello D+ 1250 metri.La Misericordia di Agerola è intervenuta un paio di volte su Colle Serra nel Sentiero degli Dei per supportare trailer feriti o in difficoltà garantendo così sicurezza alla gara. Complimenti Fabio

.