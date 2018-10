William Nordhaus a Ravello. Il premio nobel per l’economia “L’umanità sta giocando a dadi con l’ambiente”

William Nordhaus a Ravello . Questa volta il Vip non è un attore di Hollywood, ma una persona di eccezionale valore, premio nobel per l’ economia.

William Dawbney Nordhaus, detto “Bill” (Albuquerque, 31 maggio 1941), è un economista statunitense che insegna alla Yale University. Nordhaus vive a New Haven, Connecticut.

È stato insignito del Premio Nobel per l’economia nel 2018, insieme a Paul Romer, per i suoi studi su economia e cambiamento climatico

Questo giovane signore ha scelto RAVELLO per la sua vacanza. Ospite in uno degli alberghi esclusivi di, con la consorte ed in modo molto discreto passeggiava nel pomeriggio per le vie di RAVELLO . Se lo raggiungesse anche qualcuno del governo italiano, magari potrebbe scambiare qualche idea sul DEF e raddrizzare un poco il tiro

Qui sulla Costiera amalfitana, da Villa Rufolo, dove volge lo sguardo dalla Costa d’ Amalfi al golfo di Salerno fino al Cilento le bellezze della Campania hanno ancora più forza le sue riflessioni