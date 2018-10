Vladimir Luxuria a Scena Teatro presenta il libro “Perù aiutami tu”

In concomitanza con la tanto attesa accensione delle Luci D’Artista, Salerno si prepara ad accogliere una vera e propria star del panorama nazionale italiano, la poliedrica Vladimir Luxuria, che sabato 10 novembre alle ore 18.30 sarà proprio a Salerno, ospite ed amica affezionata del regista Antonello De Rosa. L’occasione è propizia per presentare, all’interno della suggestiva location della ex cheisa di Sant’Apollonia, polo sempre più predisposto ad accogliere eventi di natura culturale e questo grazie allo straordinario lavoro di Chiara Natella, il libro “ Perù aiutami tu”, ultimo lavoro di Luxuria, edito PIEMME. Questo libro è un vero e proprio diario di viaggio, un viaggio all’interno di quella cultura misteriosa del Perù, ma è anche un viaggio introspettivo. Antonello De Rosa vuole dedicare alla sua amica e musa ispiratrice , come più volte lo stesso ha affermato, una serata speciale “sarà una presentazione teatralizzata , che vedrà me e parte dei miei allievi coinvolti recitare alcuni passi alcuni passi del libro” afferma il patron di Scena Teatro. La serata prevede anche un aperitivo finale. Al fianco di De Rosa e della sua Accademia ci sarà anche Nadia Girardi , amica di Vladimir. A moderare la serata sarà la giornalista Annalisa Vecchio, interverranno la scrittrice Paola La Valle, che per l’occasione ha ideato delle T-Shirt che riportano le frasi del libro, e Anna De Rosa, pittrice e giornalista salernitana. Una serata accattivante piena di cultura che ci farà viaggiare pur rimanendo seduti ad ascoltare.

Una Vladimir Luxuria che sceglie ancora una volta Salerno ed Antonello De Rosa, con cui vi è una evidente sinergia. Una serata piena di emozioni che permetteranno l’interazione fra il pubblico e la loro amata Luxuria. L’ingresso è gratuito . La serata è organizzata dal direttore organizzativo di Scena Teatro, Pasquale Petrosino.