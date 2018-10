Vision Point Sorrento, l’azienda leader nel settore con 10 anni di esperienza

Vision Point, sito a Sorrento in Via degli Aranci, e a Positano, azienda con 10 anni di esperienza nel settore, sempre alla ricerca della massima soddisfazione dei propri clienti.

L’azienda Vision point ha come obbiettivi e valori più importanti non solo del prodotto in se, ma anche il rapporto interpersonale tra ottico e cliente stesso.

La cura nella vasta scelta degli assortimenti di montature da vista e da sole, la possibilità di confronto tra lenti oftalmiche e a contatto, i supporti tecnici computerizzati per il centraggio degli occhiali e l’applicazione di lenti a contatto, il laboratorio di montaggio in sede, l’assistenza post-vendita puntuale unita alla massima disponibilità e cortesia del personale altamente qualificato, sono considerati irrinunciabili.

Da loro potrai trovare una vasta scelta di lenti da sole e da vista, con tutti i nuovi servizi per avere un’esperienza di vista naturale, con il servizio Progressive ZEISS,per il tuo benessere anche in ufficio.

Oltre ai vari modelli delle migliori marche, da Vision Point potrai trovare anche l’esclusivo Vision Wood, un occhiale con montatura in legno, ispirati dal nostro bellissimo territorio.

Gli occhiali sono realizzati esclusivamente da Manolo, esperto optometrista Sorrentino amante del legno, e Crescenzo, giovane ed ispirato artigiano Positanese, che grazie alla lavorazione a mano, ogni montatura che realizzano è unica ed irripetibile.

Questi modelli sono su ordinazione, in modo, che la lavorazione sia sempre aggiornata , con la produzione di modelli e colori su misura, e magari poter incidere un logo, un nome, un ricordo, proprio dove volete voi, sul vostro personale Vision Wood.

Da Vision Point potrai trovare anche dei bellissimi occhiali da sole per tutti i gusti con marche esclusive.

Info e contatti

Vision Point Sorrento

via degli Aranci 117

Sorrento, Italy 80067

Tel. 081 878 4962