Nell’incontro di Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, col ministro per il Sud Barbara Lezzi di ieri si è discusso su come poter fare il punto della situazione inerente alla gestione corretta dei fondi che arrivano dall’UE discutendo, inoltre, sugli strumenti da dover mettere in pratica per poter potenziare il campo degli investimenti e quello relativo alle infrastrutture. Alleghiamo pertato una diretta Facebook del governatore campano Vincenzo De Luca di poco più di 5 minuti, che vi invitiamo calorosamente ad ascoltare, per schiarirvi le idee ed informarvi su quali sono le iniziative attuali e su quali saranno quelle future.

Vincenzo De Luca incontra il ministro per il Sud Barbara Lezzi Si è tenuta questo pomeriggio la riunione con il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Abbiamo fatto il punto sulla spesa dei fondi comunitari in Campania e sugli strumenti da mettere in campo per potenziare gli investimenti e le infrastrutture.Sulla mia pagina Facebook, vi spiego com'è andata la riunione. Parlo anche di Napoli, del cantiere di piazza Plebiscito e della questione sempre più preoccupante dei conti pubblici italiani. Pubblicato da Vincenzo De Luca su Giovedì 25 ottobre 2018