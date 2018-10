Vincenzo De Luca: Campania in crescita, adesso nostro “showroom” a Milano

La Campania è in crescita dal punto di vista turistico ma si deve fare molto di più. Queste le parole di Vincenzo De Luca che è intenzionato a far progredire ancor di più la nostra regione e di fatto la porterà in rappresentanza a Milano, la capitale economica d’Italia. Sarà una vera e propria vetrina delle nostre eccellenze. Si può fare molto di più secondo De Luca dato che stiamo parlando di una delle regioni più importanti al mondo per i beni culturali materiali, immateriali e per il turismo, soprattutto balneare grazie alle nostre splendide costiere: Amalfitana, Cilentana e Sorrentina; ma non solo. Ma tutto questo a De Luca non basta, anche se comunque non mancano le numerose iniziative messe in rete, la valorizzazione dei nostri musei ed i numerosi progetti in corso che mirano a valorizzare ancor di più il nostro turismo: “Ma rilancio dell’industria turismo significa anche organizzarsi, rendere le nostre città più vivibili, accoglienti e sicure.” Commenta così il governatore. L’assessore Matera si è soffermato anch’egli sul punto del turismo asserendo che bisogna partire dall’ascolto dei territori e delle loro potenzialità. In qualche modo si cercherebbe di lanciare un nuovo modello turistico che punta sul turismo religioso, green (ovvero quello che tiene in considerazione l’ambiente cercando di non danneggiarlo) passando all’enogastronomia, a finire alla nostra dieta mediterranea. Addirittura tra Napoli e New York ci sarà un volo diretto da maggio ad ottobre, poi da novembre e per tutto il 2019 con una promozione speciale per la regione Campania. Ma non finisce qua: c’è un’importantissima novità per gli imprenditori del settore turistico che godranno, così, della possibilità di far partire un’impresa in 30 giorni grazie all’accelerazione della burocrazia.