Vietri sul Mare, opere abusive presso un immobile di via Mazzini: ordinata demolizione

Continua la lotta alle opere abusive in Costiera Amalfitana. Questa volta è il Comune di Vietri sul Mare ad emettere un’ordinanza di demolizione di alcune opere abusive. Nella fattispecie, sono stati eseguiti dei sopralluoghi da parte del personale dell’ufficio tecnico comunale unitamente a personale del Comando di Polizia Municipale presso un immobile sito a Via Mazzini.

Tra le opere riscontrate realizzate senza i permessi adeguati, risulta un muro di contenimento di delimitazione del (volume tecnico) configurante una piazzola a quota 00, per la parte posta sul lato est e stato realizzato per uno sviluppo di ml 5,00 arretrato rispetto al profilo assentito per una profondità che va da 0,20 a 0,50; Sul lato ovest il muro di delimitazione del predetto volume tecnico e stato avanzato rispetto a quello assentito per una profondità di 0,40 cm in media per una lunghezza di mt. 5,00;

Il solaio di copertura del vuoto tecnico è stato realizzato ad una quota maggiore di circa cm.

30 rispetto a quello approvato con conseguente riduzione dello spessore di terreno vegetale

posta a copertura del solaio;

Ecco perché il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino allo stato dei luoghi.