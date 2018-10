Vietri sul Mare, lavori in via Mazzini: ecco le disposizioni per il traffico e la sosta

Vietri sul Mare, Costiera Amalfitana. Questa mattina sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del territorio comunale della Città delle Ceramiche. Via Giuseppe Mazzini, dal civico 230 all’intersezione con Corso Umberto I, resteranno chiuse durante la realizzazione delle attività cantieristiche.

Le disposizioni temporanee in via Mazzini, entrate in vigore questa mattina, fino alle 18.00 del 31 ottobre (o comunque fino ad ultimazione dei lavori), sono il divieto di circolazione ed il divieto di sosta per tutti i veicoli. Tale interdizione, inoltre, prevede che gli utenti provenienti da via Giuseppe Mazzini dovranno percorrere tale via nel senso contrario a quello normalmente utilizzato per raggiungere qualsiasi destinazione.