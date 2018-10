Vietri sul Mare, incredibile incidente: auto si ribalta a Molina. Traffico lento in direzione Salerno

Un incredibile incidente è avvenuto quest’oggi a Marina di Vietri sul Mare. Per cause non ancora accertate, un automobilista ha perso il controllo della propria vettura, provocando una paurosa carambola, coinvolgendo un’altra auto. Un’ambulanza è stata allertata per prestare le cure del caso all’automobilista, che fortunatamente non è rimasto intrappolato nell’abitacolo: non si segnalano feriti. Il traffico sulla SS18 è in rallentamento, con l’attesa della rimozione dei veicoli incidentati, che costringono il transito su un unico senso di marcia.