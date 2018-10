Vietri sul Mare, finti operatori Enel in città: truffatori in azione, prestare attenzione

Truffatori in azione a Vietri sul Mare. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, infatti, della presenza di un finto operatore ENEL che girava per il paese questo pomeriggio. L’uomo si è recato in diverse abitazioni, prima che qualcuno facesse una segnalazione ai Carabinieri, dopo la quale l’individuo è letteralmente sparito: non sappiamo se sia riuscito a truffare qualcuno, ma invitiamo a prestare la massima attenzione.

Oltre alla truffa del falso corriere, quindi, è ormai diffusa in tutta la Costiera Amalfitana quella del falso operatore ENEL. Noi di Positanonews siamo aperti a qualsiasi tipo di segnalazione e preghiamo tutti di avvertire sempre gli organi di competenza: massima attenzione verso le abitazioni con anziani, specie se vivono da soli, i quali sono le prede favorite da questi individui.