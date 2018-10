Vietri sul Mare, fermati due ragazzi per spaccio: in giro con un chilo e mezzo di marijuana

Altra operazione antidroga in Costiera Amalfitana. Due sere fa, i Carabinieri hanno fermato a Vietri sul Mare due giovani che erano in possesso di un’ingente quantitativo di marijuana. In particolare, S.M., originario di Vietri e P.C., originario di Salerno, stavano aggirandosi in zona Raito quando alla vista dei militari hanno cominciato ad innervosirsi: a questo punto i Carabinieri hanno notato che i ragazzi avevano gettato via una busta. Una busta contenente circa 1,5 kg di marijuana. I due sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti e ora sono agli arresti domiciliari.