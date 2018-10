Vietri sul Mare, convocato il Consiglio Comunale per martedì prossimo: verrà nominato revisore Conti

Il Comune di Vietri sul Mare ha appena reso noto che è convocato il Consiglio Comunale per il giorno martedì 30 ottobre, alle ore 18 presso l’Aula Consiliare, in sessione ordinaria, presso la Casa Comunale.

Questi gli argomenti da trattare:

l. Approvazione Verbali seduta precedente del 02/10/2018;

2. Interrogazioni;

3. Nomina del Revisore del Conti Unico del Comune di Vietri sul Mare n seguito del sorteggio della Prefettura di Salerno;

4. Approvazione Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017;

5. Commissione Locale per il Paesaggio- Nomina componenti decaduti;

6. Inserimento Area Scuola Secondoia di Primo grado “A. Pinto” di Vietri sul Mare capoluogo nel Pieno di

Valorizzazione degli immobili – Art.58 D.L. nr. 112/2008, convertito in Legge nr. nr. 133 del 6/08/2008;

7. Intervento Pubblico per la realizzazione di un sistema integrato di parcheggi e mobilità mediante finanza di

progetto ai sensi dell’art153 dei D.lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. giusto art.l83 comma 15 dei D.lgs. 50/2016) con

oneri a carico del privato “Progetto preliminare approvato con delibera di C.C. nr. 38 del 13/10/2011 – Progetto

Definitivo (Scuola Secondaria di Primo Grado) – Approvato con delibere C.C. nr. 240 del 20/11/2014.

Approvazione Progetto Definitivo – Adozione Variante al P.R. G.