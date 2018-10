Vico, tre punti sul filo di la in una gara vibrante

Le maggiori emozioni accadono nella ripresa

SAN GIUSEPPE-VICO EQUENSE 2-3

MARCATORI: Arenella 11′, Varriale 25′ p.t., Iuliano (SG) rig. 5′, Silvestri (SG) 35′, Arenella 48′ s.t.

SAN GIUSEPPE: Russo, Caldarelli, Rubino, Menzione M., Addeo, Silvestri, Molino (dal 1′ s.t. Menzione L.), Sannino, Iuliano (dal 44′ s.t. Cianciulli), Casillo (dal 1′ s.t. Urna), Grenni (Prisco, Nappi, Di Luccio, Miranda, Ambrosio, Diarra). All.: Cutolo

VICO EQUENSE: Navarra, Savarese F. (dal 23′ s.t. Mozzillo), Correale G., Arenella, Raganati (dal 37′ s.t. Oliva), Gargiulo, Staiano, Correale F., Mottola (dal 37′ s.t. Borriello), Borrelli, Varriale (Savarese G., Imperato, De Riso, Granato, D’Alessio, De Simone). All.: Spano

ARBITRO: Di Luca di Napoli (Boffa-Proietti)

Spettatori: 200 circa. Espulsi: Caldarelli (SG) proteste al 17′ s.t., Rubino 40 s.t. Ammoniti: Caldarelli, Grenni, Silvestri, Iuliano (SG), Borrelli, Correale F., Mottola (V). Recuperi: 4′ p.t., 5′ s.t.

Vittoria al fotofinish per il Vico in casa del San Giuseppe al termine di una partita vibrante che i locali avevamo rimesso in piedi nella ripresa dopo il doppio vantaggio azzurro-oro nel primo tempo. Decide Arenella, autore di una doppietta, in pieno recupero.

Viste le squalifiche di Porzio, Inserra e Coppola, mister Spano opta per il 4-4-2 con l’esordio da titolare in campionato del giovane Mottola e dell’ultimo arrivato Varriale. Al 7′ grande occasione per gli ospiti: cross di Staiano e colpo di testa di Borrelli fuori di centimetri con Varriale vicino alla deviazione vincente. Poco dopo Arenella porta il Vico in vantaggio con un bel destro su azione d’angolo: palla sputata fuori dalla difesa e shoot preciso dell’ex Savoia. Al 25′ raddoppio degli azzurro oro con la volée puntuale di Varriale su cross basso di Staiano che ha chiuso il triangolo con il centravanti ex Aversa. A quel punto i vicani gestiscono il ritmo ma al 35′ falliscono il tris con Arenella “murato” dal portiere avversario in uscita.

EMOZIONI

Il San Giuseppe cambia qualcosa ad inizio ripresa ed il neo entrato Urna costringe Navarra ad una parata di piede su punizione e poi si procura un rigore per mani di Savarese: Iuliano trasforma sicuro. Poco dopo Caldarelli si fa espellere per proteste lasciando i locali in dieci. In inferiorità il San Giuseppe pareggia su azione d’angolo con il colpo di testa di Silvestri in mischia. Forcing finale del Vico con i padroni di casa in nove per il rosso diretto a Rubino, autore di un fallo netto da dietro su Staiano e gol in pieno recupero di Arenella, a rimorchio su assist di Staiano, per un successo tanto meritato quanto sofferto per il Vico.

Fonte A.S.D Vico Equense 1958