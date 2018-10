Vico Equense: Tordigliano diventa la nuova discarica della S.S. 163

Ci arrivano delle segnalazioni dalla SS.163 che collega la Penisola Sorrentina alla Costiera Amalfitana, precisamente dal punto in cui è presente dal discesa per Tordigliano.

Innumerevoli buste della spazzatura si trovano sulla banchina della strada, rovinando, non solo il paesaggio, ma infastidendo anche la guida degli automobilisti.

Secondo i pescatori che frequentano la zona, le buste non sono di provenienza della spiaggia e dei turisti di Tordigliano e nemmeno della squadra che pulisce i sentieri del Parco protetto dei Monti Lattari (di fatto la spazzatura – non differenziata oltre tutto- contiene materiale per la pulizia del bagno, bottiglie di olio per cucinare e materiali non differenziabili), ma di alcuni passanti e residenti delle zone limitrofe.

C’è da dire che non è la prima volta che accada tutto questo, di fatto ci sono stati diversi episodi, spesso legati alla stagione estiva, però c’è anche da dire che la spiaggia è molto frequentata durante quel periodo, ma adesso che è frequentata a malapena dai pescatori della zona, perché tanta questa inciviltà? Tutti i frequentanti della zona si pongono questa domanda, con la speranza che, non solo vengano ripulite le strade, ma che vengano anche fatte delle indagini, su chi oscura così in malo modo l’ambiente e il nostro bellissimo territorio.