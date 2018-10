Vico Equense. Terza ed ultima giornata ecologica, pulito lo specchio d’acqua della Marina di Seiano

Vico Equense. Continuano le attività per la salvaguardia del mare e, in particolare, dei fondali, Questa mattina, durante la terza ed ultima giornata ecologica, è stato pulito lo specchio d’acqua della Marina di Seiano. L’iniziativa è stata organizzata dagli assessorati all’ecologia, demanio e protezione civile del Comune di Vico Equense, la cui amministrazione ha partecipato ad una manifestazione di interesse dell’area metropolitana di Napoli che ha messo a disposizione dei comuni costieri la somma massima di diecimila euro. Il contributo ha consentito di effettuare già la pulizia della marina di Vico e della spiaggia di Pezzolo, ed oggi è toccato a Seiano. Alla giornata di oggi hanno partecipato anche alcuni sub volontari e varie associazioni tra cui AVF, con la supervisione della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e della Guardia di Finanza.