Vico Equense. Sulla Statale Sorrentina uomo si lancia nel vuoto all’altezza dello stabilimento Bikini, gravi le sue condizioni

Vico Equense. Intorno alle 19.30, all’altezza dello stabilimento Bikini, un uomo ha tentato di suicidarsi gettandosi giù dalla Statale Sorrentina. Alcuni automobilisti che si trovavano a passare, resisi conto dell’accaduto, hanno lanciato immediatamente l’allarme. Sul posto è arrivata un’ambulanza da Vico Equense ed un elicottero decollato da Capri, che per prestare i soccorsi sono dovuti entrare all’interno dello stabilimento. L’uomo era cosciente ma versava in gravi condizioni. Sul luogo sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno aperto un’indagine per accertare la dinamica dell’evento. L’uomo, quando si è gettato nel vuoto, era da solo. Ripercussioni anche sul traffico rimasto bloccato per diverso tempo al fine di consentire le operazioni di soccorso.