Vico Equense. Alla ripresa degli allenamenti, in casa Vico grande entusiasmo ed un paio di situazioni da valutare. Può tornare a correre, sul dritto, Michele Borriello, infortunatosi alla caviglia destra alla vigilia del match con il Neapolis, mentre segnali di miglioramento sono arrivati dall’altro classe ’99, Francesco Correale, che aveva dato forfait nel riscaldamento al Kennedy e che sta rientrando in gruppo.

I SIMBOLI Dopo il successo di sabato scorso è cresciuta la consapevolezza in seno alla squadra, che ora spera di poter esordire a Massaquano. Sabato contro il Pimonte di certo esordirà la nuova maglia dell’ASD Vico Equense, un vero e proprio omaggio alla città da parte del sodalizio azzurro-oro. Oltre al richiamo ai colori sociali, in entrambe le divise (bianca la prima e nera la seconda) c’è una particolarità che salterà subito agli occhi degli appassionati: sulla maglia (realizzata in collaborazione con la DGA planet shirt) è impressa l’immagine della S.S. Annunziata, ex Cattedrale, di Vico Equense: uno dei simboli della città e tra le più rinomate chiese di Italia.

Il logo in alto a sinistra è quello storico del Vico Calcio: una raffigurazione della torre del Castello Giusso, un tempo prima fortezza della città. “Difendere e rappresentare l’orgoglio vicano è quello che ci proponiamo anche noi – spiega il capitano Francesco Savarese, che è stato tra gli ideatori di questa speciale divisa -. Inoltre, speriamo che possa rappresentare un ulteriore richiamo per i nostri tifosi a seguirci in questa stagione e ad affollare lo stadio di Massaquano”.

HASHTAG A proposito, l’augurio della dirigenza è di giocare finalmente a Vico già sabato contro il Pimonte. L’intento è quello di proseguire il cammino intrapreso dalla compagine azzurro-oro che ha conquistato dieci punti nelle prime quattro partite. Mister Spano per l’occasione dovrebbe avere a disposizione anche il fantasista vicano Ciro Porzio (in foto con la nuova divisa). Infine, il club invita i suoi sostenitori a connettersi ai social network del Vico Calcio: da oggi i post ufficiali saranno tutti seguiti dall’hashtag #ILoVico (io amo Vico).