Vico Equense. Scrutatori e Presidenti di seggio elettorale, al via l’aggiornamento dell’albo comunale

Vico Equense. Il Comune di Vico Equense ha dato il via all’aggiornamento degli elenchi per gli scrutatori e presidenti di seggio. Tutti i cittadini interessati a ricoprire questi ruoli durante le consultazioni elettorali, infatti, potranno fare domanda, entro i tempi stabiliti, per essere inseriti all’interno dell’albo comunale.

Per quanto riguarda l’albo degli scrutatori, sarà possibile presentare domanda fino al 30 novembre, mentre per l’albo dei presidenti di seggio la scadenza è fissata al 31 ottobre.

Gli appositi moduli per la redazione delle domande sono disponibili gratuitamente presso l’ufficio elettorale comunale o altrimenti è possibile scaricarli direttamente dal sito del Comune di Vico Equense.

http://smartcity.vicoequense.gov.it/web/trasparenza/atti-amministrativi/-/papca/display/43933?p_auth=5qG25TvW

http://smartcity.vicoequense.gov.it/web/trasparenza/atti-amministrativi/-/papca/display/43935?p_auth=5qG25TvW

Ufficio Stampa Città di Vico Equense