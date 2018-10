Vico Equense. Questa mattina è iniziata la distribuzione del kit di sacchetti per la raccolta differenziata. Ai cittadini sarà consegnata anche una brochure, con tutte le informazioni per una corretta raccolta del multimateriale. Alcuni oggetti, infatti, non sono adatti al riciclo.

Fare una corretta raccolta differenziata del multimateriale, significa selezionare accuratamente gli imballaggi in plastica e i metalli. E per tale motivo l’ufficio ecologia del Comune di Vico Equense e la Sarim, l’azienda che si occupa del servizio di raccolta sul territorio cittadino, hanno realizzato una campagna d’informazione e sensibilizzazione, così da fornire alla comunità strumenti e conoscenze utili per una corretta ed efficace raccolta differenziata.

L’obiettivo della campagna è di guidare il cittadino al corretto smaltimento dei rifiuti (rivolgendo una particolare attenzione al multimateriale) per vivere in un ambiente più sano e per riuscire a spendere meno, perché fare bene la raccolta differenziata permette anche di risparmiare e i risultati di Vico Equense ne sono la dimostrazione.

Tanti sono gli oggetti in plastica o metallo, ma non tutti adatti alla raccolta differenziata. Per saperne di più visita la pagina facebook Vico Equense si Differenzia.

Ufficio Stampa Città di Vico Equense