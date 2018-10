Vico Equense. Pino De Vivo: “Monte Faito ha bisogno del tuo contributo, non mancare!”

Vico Equense. “Il Faito ha bisogno del tuo contributo – dichiara Pino De Vivo – non puoi mancare: porta la moglie, la ragazza, i figli, il nonno, la nonna, il vicino, porta tutti al Faito.

Domenica sarà il giorno per dimostrare che, qualsiasi siano le condizioni meteorologiche, gli amanti del Faito ci saranno.

Domenica 14 Ottobre vi aspettiamo in tanti in una giornata di festa per tutti coloro che amano il Faito e vorrebbero che fosse la Montagna che ci invidierebbe in tutto il mondo.

La Funiva sarà il mezzo migliore per partecipare, ma se proprio non potete fare a meno della macchina, salite con il massimo dei passeggieri e parcheggiate in modo da non bloccare tutto il Piazzale dei Capi.

Attendo – conclude – cenno di adesione per potervi organizzare piccola sorpresa Culinaria”.