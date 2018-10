Vico Equense, pari in bianco con l’Oratorio Don Guanella

Rammarico diviso a metà, gli azzurro-oro fanno la gara ma i partenopei resistono

ORATORIO DON GUANELLA-VICO EQUENSE 0-0

DON GUANELLA: Monteleone, Giuditta, Napoli, Feniello, Giova, Buonanova, Napolano (dal 21′ s.t. Puglisi), De Mare, Ottaviano (dall’1′ s.t. Peluso), Cirillo (dal 35′ s.t. Serrao), Zambello. (Cifinelli, Braucci, Esposito, Aveta, Cimmino, Peluso, Spina). All.: Polizio (squalificato, in panchina Granato)

VICO EQUENSE: Navarra, Savarese F., Correale G. (dal 13′ s.t. D’Alessio), Coppola (dal 35′ s.t. Oliva), Raganati, Gargiulo, Staiano, Inserra, Granato (dal 21′ s.t. De Simone), Arenella, Borriello (Savarese G., Del Franco, Correale F., Imperato, Mozzillo). All.: Spano

ARBITRO: Esposito di Ercolano (D’Agostino-Iandolo)

Ammoniti: Giuditta, Feniello, Giova, Buonanuova (O), Gargiulo, Inserra (V).

Spettatori: 150 circa. Prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento per la morte del giovane calciatore Lello Perinelli.

Recuperi: 1′ p.t., 4′ s.t.

Un buon Don Guanella ferma il Vico Equense sullo zero a zero in un match divertente nella ripresa ma molto bloccato nel primo tempo. Rammarico diviso a metà perché il Vico ha fatto la partita ma i napoletani hanno resistito bene e sono ripartiti pericolosamente nel finale.

Senza Porzio e Borrelli, assenti per squalifica, Spano ha recuperato il giovane Coppola e Staiano decidendo di confermare il 4-2-3-1 con Arenella trequartista dietro il possente Granato. Dopo sette minuti dubbio in area locale per la trattenuta di Napoli su Coppola, l’arbitro però ha sorvolato. Il Vico ha spinto in maniera costante ma ha creato poco fino al 31′ quando un mancino di Staiano è sfilato alto e poco dopo Inserra ha calciato debole tra le braccia del portiere. Al 45′ bravo Monteleone in uscita bassa su Arenella.

Ad inizio ripresa clamoroso palo di Granato dopo una uscita sballata di Monteleone che aveva consegnato il pallone al centravanti azzurro-oro che dalla distanza però ha centrato il legno. Monteleone si è riscattato al 16′ sulla volée ravvicinata di Borriello. Il Vico ha provato ad imprimere un cambio di marcia con diversi innesti dalla panchina. A cinque dalla fine Arenella ha calciato alto da buona posizione. Doppio brivido nel recupero per gli ospiti con Raganati che ha salvato sulla linea su Peluso e Napoli che da fuori ha scheggiato la traversa.

