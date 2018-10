Vico Equense. Monte Faito, il Sindaco Andrea Buonocore scrive alla Regione Campania

Vico Equense. Via Nuova Faito il prossimo 30 novembre potrebbe chiudere nuovamente. La strada, ex statale 269, che dal centro di Vico Equense conduce sulla vetta della montagna, rimasta chiusa dopo le frane di un anno fa, è stata riaperta lo scorso mese di aprile con l’obbligo per il Comune di Vico Equense, sotto la stretta vigilanza del servizio Protezione civile, di sorvegliare la zona e di stabilirne la chiusura.

Con l’approssimarsi della stagione invernale e l’arrivo delle piogge, esiste il concreto pericolo di nuovi dissesti idrogeologici che determinerebbero nuovamente l’interruzione della viabilità al traffico con conseguenze drammatiche per la popolazione residente e l’economia del territorio.

Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore nel corso delle riunioni in prefettura ha già evidenziato la necessità di messa in sicurezza della strada. Dopo averlo spiegato a parole, oggi lo ripete con una nota inviata alla Regione Campania.

“Abbiamo chiesto – spiega il Sindaco Buonocore – l’immediata realizzazione di un intervento di somma urgenza finalizzato al miglioramento delle condizioni di stabilità dei pendii, con il disgaggio dei materiali instabili, la posa in opera di altre barriere paramassi, l’apposizione di reti metalliche e ogni altro intervento tecnico ritenuto idoneo” .

L’11 e il 18 ottobre scorso, in prefettura, sono state fatte riunioni operative per analizzare tutte le problematiche tecniche e le implicazioni di natura sociale.

“Questi interventi urgentissimi, – aggiunge Buonocore – potranno offrire altre garanzie di stabilità finalizzate ad assicurare l’accessibilità al villaggio del monte Faito, anche nella stagione invernale, in condizioni di maggiore sicurezza, nelle more del reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla definitiva risoluzione del problema”.

Gli sforzi che l’Amministrazione comunale di Vico Equense sta compiendo sono finalizzati a evitare l’isolamento della comunità di Faito, come a seguito degli eventi franosi dello scorso anno.

Ufficio Stampa Città di Vico Equense