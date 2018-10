Vico Equense. “Boom di presenze associative e comunali – dichiara il cittadino faitense Pino De Vivo – parata della Sarim, Sindaco e Presidente Parco, centinaia i visitatori a Monte Faito che oggi sono saliti a pulire per il World Cleanup, solo che quest’ultimi erano sì dotati di busta ma non per fare pulizia di sporcizia lasciata al Faito, ma hanno pulito il suolo dalle castagne, tanto sempre di… pulizia si tratta.

Per gli organizzatori rimane un successo, ma per chi capisce è un flop poiché la gente è salita ma per le castagne, poi le assiciazioni, una parte si sono prese il sole, qualche residente si è fatto vedere con i figli piccoli a Pian del Pero; insomma un decimo degli intervenuti ha lavorato. Hanno poi mangiato nell’area picnic tutte le associazioni”.