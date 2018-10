Vico Equense. Migliorano le condizioni dell’uomo che ieri si è gettato nel vuoto nei pressi dello stabilimento “Bikini”

Vico Equense. Sta meglio l’uomo che ieri ha tentato di togliersi la vita gettandosi dalla Statale Sorrentina nei pressi dello stabilimento balneare “Bikini”. L’uomo nella serata di ieri si è gettato nel vuoto a bordo della sua auto precipitando sulla scogliera. Quando i soccorritori sono riusciti ad estrarlo dalla vettura le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato trasportato presso l’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia per poi essere trasferito presso il “Cardarelli” di Napoli, dove si trova tuttora ricoverato. Durante la notte si è temuto il peggio ma questa mattina l’uomo ha ripreso conoscenza e le sue condizioni risultano in netto miglioramento e non risulta essere in pericolo di vita.