Vico Equense. Una lettera di encomio a Maria De Martino e Maurizio Crotti del Corpo della Polizia Municipale

Vico Equense. Soddisfazione a Vico Equense per la lettera di encomio indirizzata al Comando di Polizia locale. A scriverla è stato Mario Milo, guida turistica, residente a Sorrento, diretto a Napoli per accompagnare il figlio di tre anni all’ospedale. Il bimbo aveva il naso chiuso da un corpo estraneo, che si era introdotto in casa.

“Quasi senza sperarlo – scrive il signor Milo – ho incontrato due vostri agenti i quali dopo aver capito la gravità del problema, hanno senza indugio chiesto l’autorizzazione al comando e ci hanno scortato fuori dal traffico. E’ stata una manna dal cielo in quanto al Santobono ci hanno spiegato che il corpo di ferro sarebbe di lì a poco entrato di sicuro nelle vie respiratorie creando seri danni”.

Grazie all’operato dei vigili urbani Maurizio Crotti e Maria De Martino, coordinati dal comandante Ferdinando De Martino, il problema è stato risolto con professionalità e competenza. Il signor Milo ha inviato la lettera in segno di apprezzamento per il lavoro svolto.

“Se non fosse stato – aggiunge Milo – per la solerzia e l’umanità espressa dai vostri agenti non so quanto sarei riuscito a gestire la situazione. Sono ritornato a casa ripassando apposta per Vico sperando di ritrovarli e ringraziarli, e l’ho fatto e loro con tanta modestia mi hanno rassicurato di aver fatto soltanto il “loro dovere”.

“Al personale operante – ha sottolineato il Comandante De Martino – va il personale plauso del sottoscritto per la prontezza e la professionalità dimostrata, occasione nella quale, ancora una volta, la polizia locale si è rivelata determinante anche nelle attività di soccorso e assistenza a chi si trova in difficoltà”.

Ufficio Stampa Città di Vico Equense