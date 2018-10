Vico Equense ladri di limoni nella struttura di De Rosa e Flora Beneduce, beccati due di Castellammare I carabinieri della stazione di Vico Equense hanno arrestato Simone D’Ambrosio, 40 anni e Catello Valanzano, 39 anni, entrambi di Castellammare di Stabia e già noti alle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma coordinati dal capitano Marco La Rovere comandante della compagnia di Sorrento, li hanno bloccati mentre portavano via dall’interno della struttura ricettiva “Il Sireneo” in via Torretta e presso un fondo agricolo confinante circa 55 chilogrammi di limoni.

Gli agrumi rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre i due arrestati sono in attesa di processo con rito direttissimo. Insomma dopo le biciclette è la volta del limone, ladri del famoso oro giallo..