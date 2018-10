Vico Equense. È arrivata ieri ufficialmente da Roma e precisamente dalla Camera dei Deputati a firma dell’on. Carmela Di Lauro del Movimento 5 Stelle e controfirmato dal collega di partito e consigliere regionale della Campania on. Luigi Cirillo la richiesta di incontro con il Sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore riguardo la tematica dei cani maremmani presenti sul Monte Faito.

“Gentile Dott. Andrea Buonocore – si legge nella missiva – i sottoscritti on. Carmen Di Lauro e Consigliere regionale Luigi Cirillo chiedono la disponibilità a un tavolo

con la S.V. per affrontare la tematica della presenza di branchi di cani randagi sul Monte Faito. Negli ultimi tempi abbiamo seguito con grande interesse, attraverso le notizie di cronaca, la problematica riguardante la presenza di esemplari di cani di razza maremmana nel parco del Monte Faito.

A tal fine riteniamo che sia opportuno ricercare soluzioni che consentano di garantire la pubblica sicurezza e al contempo il benessere degli animali. Pertanto con la presente Le chiediamo, in un’ottica di leale e proficua collaborazione istituzionale, di fissare un incontro per affrontare la questione da tenersi in data Venerdì 12 Ottobre o, in alternativa, in data Lunedì 15 Ottobre 2018”.