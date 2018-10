Vico Equense. Interrogazione dell’opposizione di Maurizio Cinque, niente servizio Mensa scolastica a Moaiano e Arola, come mai?

“Abbiamo fatto al Sindaco come consiglieri comunali d’opposizione una semplicissima “DOMANDA D’ATTUALITÀ” – dice Maurizio Cinque – ,per iscritto,il 15 ottobre scorso in Consiglio Comunale sul “PERCHÉ” e “CHI” ha deciso di nn fare il servizio di MENSA SCOLASTICA ai bambini delle scuole elementari di Moiano,Arola e S.Andrea…il 28 settembre scorso sono stati presi soltanto 3 scodellatori (l’anno scorso erano in 6) risparmiando 14.000 Euro…..sono stati approvati in bilancio dei tagli alle forniture alimentari della mensa….tanti indizi….nn vorremmo che con il comune in difficoltà economica cominci a “TAGLIARE” spese dai BAMBINI….mentre si va ad Assisi a spese dei cittadini,consulenze , rappresentanze e spese pazze per il Natale…..sono passati 15gg dalla richiesta e ne mancano 15…. . i cittadini aspettano risposte!!”