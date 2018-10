Vico Equense. Incidente stradale sulla Statale 145 nei pressi di Seiano. Traffico rallentato

Vico Equense. Ancora un incidente sulla Statale 145. Poco dopo le 16.30 si è verificato un incidente stradale nei pressi di Seiano che ha visto coinvolte due auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per verificare le dinamiche dell’accaduto. Ancora non si conoscono altri particolari ma sembra non ci siano persone ferite. Il traffico risulta rallentato nel tratto di strada interessato con forti ripercussioni anche sulla viabilità in penisola sorrentina.