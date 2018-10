Vico Equense. Sabato prossimo, 13 ottobre 2018, dalle ore 9.00, pulizia dello specchio d’acqua della marina di Seiano. Si tratta della terza e ultima giornata ecologica organizzata dagli assessorati all’ecologia, demanio e protezione civile del Comune di Vico Equense.

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Andrea Buonocore ha partecipato con successo a una manifestazione di interesse dell’area metropolitana di Napoli che ha messo a disposizione dei comuni costieri la somma massima di diecimila euro. Il contributo ha permesso già la pulizia della marina di Vico e della spiaggia del Pezzolo.

“Tra i nostri compiti c’è quello di salvaguardare l’ambiente marino – ha sottolineato il Sindaco Andrea Buonocore – Ebbene, progetto va proprio in questa direzione”. Quest’ultima giornata sarà organizzata sia con attività a terra che a mare, con la partecipazione di alcuni sub volontari e di diverse associazioni tra cui Marevivo e AVF, affiancati dagli uomini della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e della Guardia di Finanza che sovrintenderanno le attività, frutto di una stretta sinergia messa in campo da tempo per la tutela ambientale del territorio.

Il Comune di Vico Equense, attraverso l’Assessorato al demanio, ha poi partecipato ad un ulteriore bando sempre dell’Area Metropolitana per il sevizio spazzamare degli specchi acquei, ricevendo un contributo di seimila euro che porterà alla pulizia di un tratto di costa con la collaborazione dell’Area marina protetta di Punta Campanella, presieduta da Michele Giustiniani e diretta da Antonino Miccio. Una collaborazione non solo istituzionale ma che tiene conto del fatto che il Parco ha una notevole esperienza sul campo ed è attrezzato per il sevizio spazzamare degli specchi acquei.

Ufficio Stampa Città di Vico Equense