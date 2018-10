Vico Equense. L’Amministrazione Comunale ha adottato in data Lunedì 1^ Ottobre 2018 la Delibera di Giunta n. 147 con la quale stabiliva di abbellire per le prossime festività natalizie le principali vie del centro e delle borgate con “luminarie artistiche” ad alta attrattività turistica in modo da esaltare l’atmosfera natalizia e contribuire a dare risalto all’immagine turistica della città nel periodo invernale, dal 1^ dicembre 2018 e sino al 6 gennaio 2019.

Sono previste luminarie (come da foto allegate progettuali) per tutto il Centro Cittadino, comprendendo le borgate. Al Centro saranno stabilite nuove e tecnologiche luminarie. La stella in 3D sarà prevista (e quindi spostata da Piazza Siani) in Piazzale della Vesuviana (“giù alla stazione”), un grande albero di Natale con decorazioni in led previsto nel nuovo Piazzale Giancarlo Siani, grandi angeli sia per Villetta Monumento che per Villetta Paradiso, nella Piazza Principale Umberto I le sfere led saranno accompagnate da strisce su ogni cornicione dei palazzi che affacciano a ridosso, un grande presepe in 3D previsto davanti la chiesa parrocchiale dei Santi Ciro e Giovanni, previsti led anche sui lampioni e nuove luminarie per il Centro Storico.

Non saranno dimenticate le borgate, che avranno a loro disposizione un grande albero in abete sintetico per ogni frazione: si prevedono ben 20 alberi.

Con la medesima deliberazione, tra l’altro, è stata stimata la spesa da destinare al servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche natalizie in € 95.000,00 oltre IVA al 22 % per complessivi € 115.900,00, finanziata con i proventi derivanti dall’Imposta di Soggiorno e co-finanziata dal POC Campania 2014-2020 ex D.G.R.C. n. 322/2018, approvando l’elaborato grafico e le schede descrittive contenenti la tipologia e il posizionamento delle luminarie – allegato (come nelle foto).

Verrà individuato, in assenza di convenzioni Consip e non disponendo l’Ente di un albo fornitori per il servizio, l’operatore economico idoneo allo scopo previa apposita esplorazione del mercato mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A).

Il tempo utile ai fini dell’approvvigionamento del materiale richiesto nonché relativo alla posa in opera (installazione) è fissato in giorni 33 (trentatre) decorrenti dalla data di stipula del contratto e comunque il completamento della posa in opera con collaudo non potrà superare il giorno 30 novembre 2018. La manutenzione è prevista in 38 giorni naturali e consecutivi e in max 10 giorni lo smontaggio. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito trova applicazione la normativa in materia di risoluzione del contratto