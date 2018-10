Non si svolgerà il rally programmato per oggi sul monte Faito. La gara automobilistica «Trofeo città di Vico Equense» che era stata annunciata e organizzata da diverse settimane è stata rinviata: l’autorizzazione all’apertura della strada che da Moiano conduce al cuore della montagna è arrivata in ritardo. Si tratta di via Nuova Faito, l’ex statale 269, rimasta chiusa dopo le frane di un anno fa, riaperta lo scorso mese di aprile e interdetta a fine settembre. Sei mesi fa, nonostante il rischio sicurezza, è stato dato l’ok al transito da Città metropolitana a condizione che il Comune sorvegliasse l’area con la responsabilità, nel caso di avverse condizioni meteo, di stabilirne la chiusura. Tale atto però, è scaduto a fine settembre. «Abbiamo partecipato in questi giorni a riunioni in prefettura con Regione e Città metropolitana per decidere del futuro della strada e della montagna – ha spiegato il sindaco Andrea Buonocore – Ieri è arrivato il rinnovo dell’autorizzazione ad aprire la via fino al 30 novembre. Anche questa volta infatti, ci siamo assunti l’impegno di presidiare il tratto stradale con uomini della polizia municipale nei casi di maltempo e decidere quando chiudere». Nel frattempo però, la gara automobilistica è stata spostata a data da destinarsi. «Sicuramente il rally verrà organizzato nelle prossime settimane», conclude il primo cittadino. (Fonte: Ilenia De Rosa da Il Mattino)

ATTENZIONE COMUNICATO UFFICIALE: Innanzitutto ci scusiamo con piloti ed appassionati, ma la gara del Faito in data 7 ottobre NON si disputerà.

I promotori della gara si SCUSANO per quanto accaduto con tutti i piloti e appassionati.

Molte sono stati i commenti negativi sui social:

“Buonasera 2 Ottobre avevamo tutti i permessi in regola compreso della regione che poi 2 giorni dopo c’è la rievocato perché? Un danno non indifferente di immagine essendo una gara molto sentita nel ambito automobilismo del centro sud e anni a dietro anche nazionale dove noi promotori vorremo arrivare di nuovo”

“Buona sera la gara automobilistica è una bellissima gara specialmente perché è la gara mio paese e sapere che non si fa è più che che una delusione specialmente per chi organizza i quali chi mettono cuore e anima e quasi alla fine vengono fermati è un ingiustizia. Io dico alle persone che hanno organizzato di neon mollare e di andare avanti più dirti di prima. Viva lo sport viva il moto sport la mia passione la mia vita. 100% gas”

“Per il momento non si conosce ma col tempo lo sapremo.Suppongo qualche persona del posto ,contrariaalla forza politica che attualmente e’ in carica che e’ riuscita ad arrivare alla regione sapendo che a livello locale non avrebbe ottenuto niente. Complimenti a costui che e’ riuscito ad amareggiate i giovani piloti che im casa volevano dare prova di amare questo sport”