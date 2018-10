Vico Equense: Finalmente domenica «Tutti a Massaquano»

Finalmente, dopo due gare in cui il Vico è stato costretto ad emigrare a Massa Lubrense ed una disputata in casa a porte chiuse, domenica alle ore 15:00 lo stadio di Massaquano riaprirà i battenti per i tifosi azzurro-oro. Ingresso gratuito per match contro il Procida, questa la scelta del club per permettere ad un numero ancora maggiore di sostenitori di affollare le tribune dell’impianto vicano. La preparazione alla gara prosegue al meglio, anche se si è fermato Del Franco per un problema al polpaccio destro. Coppola, invece, è in ripresa e dovrebbe essere regolarmente convocato mentre Ciro Porzio sarà chiamato a scontare il suo secondo turno di squalifica. Tutti coloro che gravitano intorno al Vico si sono prodigati, insieme all’amministrazione comunale, affinché la sfida con il Procida andasse in scena a Massaquano. Il piccolo restyling ha reso ancor più accogliente lo stadio, che aspetta ora soltanto di riempirsi di entusiasmo: “Questo del Vico è un progetto che parte in I categoria, quando l’amico Luciano Aiello riportò qui il calcio vincendo per altro il campionato, e che ora si sta consolidando – spiega il presidente Vincenzo Capasso -. Lo scorso anno, sempre con mister Spano in panchina, abbiamo sfiorato i play off in Promozione con un gruppo molto giovane al quale sono profondamente legato. La Coppa Disciplina resta un vanto perché è la cartina di tornasole del nostro modo di fare calcio. Adesso, abbiamo fatto un upgrade, complice il fattivo impegno di Nello Savarese, aggiungendo tasselli importanti dal punto di vista tecnico e dirigenziale. Da inizio agosto facciamo gioco di squadra. Il nostro gruppo è una famiglia e che mi farebbe piacere i vicani conoscessero ancor più da vicino. Anche per questo aspetto tanti appassionati – visto l’ingresso gratuito – domenica a Massaquano: potranno godersi lo spettacolo di una partita contro una corazzata come il Procida ma anche apprezzare i sacrifici che sono stati fatti da noi per allestire una squadra importante e dagli amministratori per adeguare la struttura”. I lavori alla struttura sono stati, infatti, portati a termine: nuove le panchine, tinteggiati i gradoni della tribuna, sistemata la tribuna stampa e poi tanti, tantissimi, altri ritocchi che in tempi brevi sono stati effettuati dall’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Buonocore con il fattivo impegno dell’assessore allo sport Lucia Vanacore e del presidente del consiglio comunale Massimo Trignano. A loro va il ringraziamento da parte dei dirigenti del club, felici che chi fa calcio a Vico abbia il supporto delle istituzioni.

EQUILIBRIO Felice di “tornare a casa” anche Tommaso Spano, tecnico del Vico che si avvicina ormai alle 100 panchine in campionato alla guida degli azzurro-oro: “È il completamento di un percorso lungo e tortuoso, iniziato personalmente addirittura quattro anni fa. Vedere ora tanto entusiasmo intorno al Vico mi fa sentire ancora più responsabilizzato perché adesso, grazie all’organizzazione che il club si è dato, posso concentrarmi soltanto sul campo con l’obiettivo di far rendere al meglio la squadra. Veniamo dall’eliminazione in Coppa e dal pari con il Don Guanella, ma siamo tranquilli perché consapevoli del nostro valore. Occorre equilibrio per arrivare al nostro obiettivo. Non ci nascondiamo, ma il campionato è ricco di valori e di insidie. Lo dimostra proprio il livello di una squadra come il Procida, che conosciamo bene e che ci conosce bene. Sarà una partita a carte scoperte, di sicuro spettacolare per chi verrà a vederla e io mi auguro siano in tanti”.