Vico Equense. Oggi sul Corriere della Sera, la Gabanelli in una indagine di carattere nazionale, evidenzia quanto sia frequente e diffuso l’abitudine di affidare le funzioni dell’anticorruzione e della trasparenza a figure dirigenziali che, per buon senso e soprattutto nel rispetto della legge, non potrebbero assolvere, riportando anche Vico Equense – tristemente – agli onori della cronaca nazionale.

✅ “Il Circolo del PD di Vico Equense – dichiarano dal Direttivo – in data 30/01/2018 inviò all’Anac e alla Procura della Corte dei Conti, oltre che al Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Vico Equense, una segnalazione che evidenziava che il Comune di Vico Equense, con l’attribuzione di alcuni funzioni apicali alla persona del Segretario Comunale, si venisse a trovare in una evidente violazione sia della normativa anti corruzione (Legge n. 190/2012) che degli orientamenti ANAC n. 25/2014, nr. 38/2014, nr. 119/2014 n. 120/2014.

In breve si esplicitava che le funzioni dell’anticorruzione e della trasparenza erano state affidate a persona rinviata a giudizio e che aveva già subito una condanna, seppur non definitiva.

Inoltre si faceva presente che alla persona del Segretario Comunale venivano assegnate responsabilità funzionali apicali relativamente alla Anticorruzione e alla Trasparenza e, nel contempo, quelle più sensibili al rischio corruzione (dell’ufficio Contratti, la Centrale Unica di Committenza, Ufficio Provvedimenti Disciplinari e fino allo scorso Giugno anche del Patrimonio) generando un palese conflitto di interesse.

L’unica risposta che ci pervenne da parte di questa Amministrazione furono dei cartelli anonimi esposti nella bacheca comunale che deridevano l’iniziativa del Partito Democratico (del tipo “la mamma dei cretini è sempre incinta”).

Incuranti di detto esposto, e in spregio alla sopra indicata normativa – concludono dal Circolo PD Vicano – si è appreso di un ulteriore incarico funzionale in un altrettanto delicatissimo settore, quello della Ecologia, attribuito sempre alla persona del Segretario Comunale (Decreto del Sindaco nr. 98 del 27/08/2018) .